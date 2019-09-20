ضياء الشكرجي - القرآن محاولة لقراءة مغايرة 16

2019/09/20 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي أُلائِكَ عَلى هُدًى مِّن رَّبِّهِم وَأُلائِكُ هُمُ المُفلِحونَ (5)إذن من أجل أن يُقَلَّد الإنسان وسام (المتقين)، ومن أجل أن يُعَدّ مهتديا بهدى الله، ومن أجل أن يضمن أن يكون في الحياة ما بعد هذه الحياة من المفلحين، وبالتالي الفائزين بالنعيم الأبدي، ولا يكون من الخاسرين، فيخلد في عذاب نار الله، لا بد أن تتوفر فيه هذه الشروط الخمسة:1. الإيمان بالغيب، طبعا ليس بأي غيب، بل حسب ما يعتمده الإسلام......

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