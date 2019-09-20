2019/09/20 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلن

الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، الجمعة، القبض على عصابة مختصة بسرقة

السيارات وبيعها عبر الفيس بوك.

وقال

معن في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مفارز مكتب الكرخ

لمكافحة سرقة السيارات التابعة لمديرية مكافحة اجرام بغداد، وبعد جمع المعلومات

والتحري من قبل المصادر السرية ومتابعة كامرات المراقبة ونصب الكمائن المحكمة،

تمكنت من القاء القبض على عصابة وبالجرم المشهود لقيامهم بعدة عمليات سرقة وتسليب

للعجلات وضبط بحوزتهم أربعة عجلات مسروقة”.

وأضاف

البيان أنه “بعد التعمق معهم بالتحقيق اعترفوا صراحة بقيامهم بعدة عمليات

سرقة وتسليب للعجلات من المحافظات وتزوير لوحاتها بالإضافة الى تزوير السنويات

والوكالات وهويات الاحوال المدنية لتسهيل عمليات التنقل بالعجلات المسروقة وبيعها

عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) بأستخدام اسماء مستعارة ووهمية

وأرقام هواتف بدون عائديات وكذلك استخدام دور سكنية غير عائدة لهم لغرض ايهام

المواطنين عند اصطحابهم للدار لغرض اكمال عملية بيع العجلة المسروقة بانه دارهم

“.

ولفت

إلى أن “الاوراق التحقيقية عرضت على القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق احكام

المادة (442 ق.ع) واتخذت كافة الاجراءات القانونية بحقهم بصدد القضية”.

ولفت

البيان إلى أن “مديرية مكافحة إجرام بغداد تدعو المواطنين الذين تعرضوا الى

سرقات مماثلة الاتصال بالخط الساخن للمديرية 533 او مراجعة مكتب الكرخ لمكافحة

سرقة السيارات “.

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