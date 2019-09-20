مجلس ذي قار يقرر التريث بإجراءات رفع التجاوزات السكنية العشوائية

2019/09/20 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ ذي قار

كشف

رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني، الجمعة، عن مخاطبة ديوان المحافظة بكتاب

رسمي بشأن التريث في اجراءات رفع التجاوزات للسكن العشوائي حصرا لمراعاة الجانب

الانساني لحين ايجاد البديل المناسب بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقال

الخاقاني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “هذا الاجراء

يشمل التجمعات السكنية العشوائية، في جميع مناطق المحافظة، والتي تتطلب ايجاد

البديل والمعالجات المناسبة لهذه المشكلة بالتعاون مع الجهات المعنية والدوائر

المختصة”، مشيرا الى ان “ظروف المواطنين الساكنين في هذه التجمعات تتطلب

المزيد من الاهتمام وان مجلس المحافظة سيبحث عن ايجاد البدائل المناسبة التي تكفل

العيش الكريم لجميع المواطنين”.

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