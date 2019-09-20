ترامب يعلن أول رد على إيران بعد “هجوم أرامكو”

2019/09/20 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، إنه أمر بفرض عقوبات مالية جديدة على إيران، إثر تورطها في هجوم السبت الماضي على منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو، شرقي السعودية.وقال ترامب في المكتب البيضاوي، الجمعة، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون:”فرضنا للتو عقوبات على البنك الإيراني الوطني”.وكانت

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