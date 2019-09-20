2019/09/20 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس نفذت القوات العراقية، اليوم الجمعة 20 أيلول/سبتمبر، إنزالا جويا رابعا حتى الآن خلال 24 ساعة، لملاحقة فلول “داعش” الإرهابي، وتدمير بقاياه في ثلث مساحة العراق، غرباً.وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة “خطوة برس” في العراق، اليوم، أن قوة من قيادة عمليات الأنبار، قامت بعمليتين إنزال في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رابع إنزال جوي في 24 ساعة… القوات العراقية تنفذ عمليات نوعية لتدمير بقايا “داعش” وكالة خطوة برس.

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