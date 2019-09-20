2019/09/20 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال بيان صادر عن قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا، إن الغارة الجوية شنت أمس الخميس.يذكر أن مسلحي تنظيم "داعش" فقدوا أهم معاقلهم في مدينة سرت الليبية في شهر ديسمبر 2016، قبل أن يتراجعوا إلى مدن جنوبية في عمق الصحراء لإعادة التجمع.

انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 8 أشخاص يشتبه في انتمائهم لـ"داعش" بغارة جوية جنوب ليبيا ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 8 أشخاص يشتبه في انتمائهم لـ"داعش" بغارة جوية جنوب ليبيا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).