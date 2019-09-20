2019/09/20 | 19:58

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استشهاد فلسطينية على حاجز قلنديا...

كارتات فيديوية

استشهاد فلسطينية على حاجز قلنديا...

الجمعة 20 سبتمبر 2019 - 19:29

الى متى يستمر السكوت عن انتهاكات الاحتلال ؟

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