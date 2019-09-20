البصري لواع: الإرهابي البغدادي يتواجد في المنطقة الغربية بسوريا

2019/09/20 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس خلية الصقور الاستخبارية في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية "واع"، ان الإرهابي ابراهيم عواد السامرائي الملقب بابو بكر البغدادي متواجد حالياً في أحدى مناطق سوريا الغربية

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