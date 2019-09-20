2019/09/20 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بان عبوة ناسفة انفجرت داخل عجلة في سيطرة كربلاء – بغداد، ما ادى الى سقوط قتلى.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “عبوة ناسفة كانت موضوع داخل عجلة، انفجرت في القطع الاول من سيطرة 54 مدخل كربلاء من جهة بغداد”.واضاف ان “الانفجار تسبب بمقتل الاشخاص الذين كانوا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قتلى بانفجار عبوة ناسفة داخل عجلة في سيطرة كربلاء _ بغداد وكالة خطوة برس.

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