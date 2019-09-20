2019/09/20 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعرب أحد تجار العطور في الكويت عن دهشته من أن 50% من الرجال يفضلون استخدام العطور النسائية، مسلطا الضوء على السبب وراء ذلك.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن أحد تجار العطور، قوله بأن "الزبون هو من يفرض ذوقه على السوق فقد يستغرب البعض أن 50% من الرجال يفضلون استخدام العطور العربية النسائية لأنها فواحة أكثر".

وأضاف التاجر: "العطور تنقسم إلى قسمين، الأول دهن العود الذي يستخدم على أماكن النبض في الجسم (المعصم والرقبة) ولا يضاف إليه أي مواد أو زيوت عطرية، أما القسم الثاني هو العطر البخاخ ويتكون من خليط الزيوت العطرية وبعض المواد الأخرى، كما أن هناك عطورا خاصة بالأطفال تكون تركيبتها مخففة ونسبة الأثينول فيها قليلة".

وتحدث مدير المبيعات للشركة العربية للعود، محمد مصطفى، عن أنواع العود الجيدة، قائلا إنها "تميل للون الأزرق وتتميز بكثرة فقاعات الدهن عند احتراقها ولا تؤذي العين عند استنشاقها".

وتعتبر الهند وإندونيسيا وماليزيا وجنوب شرق آسيا مواطن أصلية لشجرة العود، بالإضافة إلى العديد من الدول الأخرى ككمبوديا وفيتنام وتايلاند.

أما الزيوت العطرية، فمصدرها أوروبا بالأخص أسبانيا وفرنسا وإيطاليا، والزيوت الأساسية للعطر هي عبارة عن سوائل مركزة تحتوي على مركبات عطرية متطايرة من النباتات، أي الأوراق والجذور والخشب والفواكه والزهور وكذلك التوابل مثل القرنفل والزنجبيل والكركم.

يذكر أن رابطة العطور الدولية IFRA تعنى بتحديد التركيز المناسب للزيت العطري المستخدم في صناعة العطور البخاخة ومدى جودته وتركيز مركباته وملاءمته للصحة من خلال إصدار شهادة لمصنعي العطور، وتحدد أيضا أنواع المنتجات البخاخة للرجال والنساء والأطفال وغيرها من مستحضرات التجميل الأخرى.

وبناء عليه فإن مصنعي العطور البخاخة يلتزمون بالتركيزات المحددة من IFRA، حتى يستطيع تسجيل منتجاته في أوروبا ومن ثم جميع دول العالم التي تتبع نهج أوروبا في ما يختص بالصحة العالمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا يفضل 50% من الرجال استخدام العطور النسائية؟) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا يفضل 50% من الرجال استخدام العطور النسائية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).