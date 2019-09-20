2019/09/20 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى/ الغد برس:

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، اخماد حريق في عجلة مخصصة لنقل المنتوجات النفطية بالموصل.

وقال المديرية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" إنه "تم اخماد حريق اندلع في عجلة مخصصة لنقل المنتوجات النفطية وعجلة مدنية أخرى نوع كلايزر مصفوفة بجانبها في حي سكر بمدينة الموصل".

واضافت "حيث تمكنت مفارزنا في مركزي الجزائر والكرامة وفريق الإنقاذ من السيطرة على الحريق وإخماد النيران التي اندلعت بسبب شرارة في مضخة العجلة الاولى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخماد حريق اندلع بعجلة لنقل المشتقات النفطية في الموصل) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اخماد حريق اندلع بعجلة لنقل المشتقات النفطية في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).