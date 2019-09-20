2019/09/20 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد عن ادخال شارع ومحلة سكنية الخدمة بعد اكمال اعمال

التطوير والاكساء فيهاالامانة بينت قيام ملاكاتها في دائرة المشاريع بأنشاء وتطوير شارع

الخطيب ضمن بلدية الشعلة في جانب الكرخ من بغداد والذي تضمن شق الطريق

وفرشه بالحصى الخابط وبطبقتين بالاضافة الى مد القالب الجانبي ومشبكات

الامطار ومن ثم اكساءه بعدة طبقات من الاسفلت وبمساحة تقدر 7000 متر

مربع وتم الخدمة امام حركة السير والمرورالمحلة 522 في منطقة جميلة ضمن مدينة الصدر شرق بغداد شهدت ايضاً

اعمال الاكساء والتطوير وادخلت الخدمة الفعلية ولكافة أزقتها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكساء شارع ومحلة في بغداد وإدخالهم الخدمة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكساء شارع ومحلة في بغداد وإدخالهم الخدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).