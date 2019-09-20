اصابة عدد من المواطنين بانفجار عبوة ناسفة في كربلاء

2019/09/20 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصيب عدد من المواطنين بانفجار عبوة ناسفة داخل عجلة في احدى مداخل محافظة كربلاء بحسب مصدر امني./انتهى

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