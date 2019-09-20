الملك سلمان: هجوم “أرامكو” تصعيد خطير وسنتخذ إجراءات مناسبة لضمان أمن المملكة

2019/09/20 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أن الهجوم على المنشأتين الحيويتين لشركة “أرامكو” تصعيدا خطيرا، معلنا أنه سيتم اتخاذ إجراءات مناسبة لضمان أمن المملكة.وأفادت وكالة “واس” السعودية الرسمية بأن الملك سلمان أجرى، اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الذي “أعرب عن إدانته الشديدة للاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين […]

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