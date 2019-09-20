2019/09/20 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس المجلس السياسي لحركة انصار الله: نحتفظ بحق الرد في حال عدم استجابة السعودية لمبادرة وقف الاستهداف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/20 | 20:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس المجلس السياسي لحركة انصار الله: نحتفظ بحق الرد في حال عدم استجابة السعودية لمبادرة وقف الاستهداف) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس المجلس السياسي لحركة انصار الله: نحتفظ بحق الرد في حال عدم استجابة السعودية لمبادرة وقف الاستهداف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).