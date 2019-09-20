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رئيس مكافحة الإرهاب: مستعدون لمواجهة أي تحدي يهدد العراق


رئيس مكافحة الإرهاب: مستعدون لمواجهة أي تحدي يهدد العراق
2019/09/20 | 20:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

زار رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق أول الركن طالب شغاتي، قيادة العمليات الخاصة في مقرها ببغداد.

وأطلع...

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