2019/09/20 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

زار رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق أول الركن طالب شغاتي، قيادة العمليات الخاصة في مقرها ببغداد.

وأطلع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رئيس مكافحة الإرهاب: مستعدون لمواجهة أي تحدي يهدد العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رئيس مكافحة الإرهاب: مستعدون لمواجهة أي تحدي يهدد العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).