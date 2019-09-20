2019/09/20 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثائق… عبد المهدي يصادق على هيكلية الحشد والغاء جميع العناوين التي تتعارض معها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثائق… عبد المهدي يصادق على هيكلية الحشد والغاء جميع العناوين التي تتعارض معها وكالة خطوة برس.

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