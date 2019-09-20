عمليات البصرة تعلن عن رفع التجاوزات على شارع كازبنو لبنان

2019/09/20 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات البصرة عن اكمال ازاله تجاوزات شارع كازينو لبنان وسط المحافظة.وذكرت قيادة العمليات في بيان ان الوحدات العاملة بامرة قيادة العمليات بالتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة المحلية تمكنت من رفع التجاوزات في شارع كازينو لينان بالكامل والتي تم ازالتها ضمن الحملة التي وجهت بها حكومة البصرة المحلية باسناد من الاجهزة الامنية […]

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