2019/09/20 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UQErVYOpnDw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المؤسسة التشريعية تستعد لاستجواب عدد من الوزراء وترجيحات باقالة المقصرين) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المؤسسة التشريعية تستعد لاستجواب عدد من الوزراء وترجيحات باقالة المقصرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).