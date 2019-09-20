اعتقال “امير تلعفر” في تركيا

2019/09/20 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة أعلنت السلطات التركية، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن ألقت القبض على 4 عراقيين، يشتبه بانتمائهم لـ “داعش” الإرهابي، بينهم أحد القياديين بالتنظيم، المعروف بـ “أمير تلعفر”.وذكرت وكالة الأناضول التركية، أن الأمن التركي أوقف 4 أشخاص في ولاية قيصري وسط البلاد، يشتبه بانتمائهم لـ”داعش” الإرهابي، ونقلت عن مصادر أمنية تركية، قولها …

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