خلية الصقور الاستخبارية تحدد مكانا جديدا لتواجد البغدادي

2019/09/20 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد رئيس خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية ابو علي البصري ، الجمعة، ان زعيم تنظيم داعش "ابو بكر البغدادي" يتواجد غرب سوريا.

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