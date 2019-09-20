2019/09/20 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: L4iqX0eqdxs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ‎كلمة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي في مؤتمر التصنيع العالمي ٢٠١٩ المقام في الصين) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ‎كلمة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي في مؤتمر التصنيع العالمي ٢٠١٩ المقام في الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).