الحشد الشعبي يعلن انتهاء المرحلة الخامسة لعملية إرادة النصر

2019/09/20 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الحشد الشعبي،اليوم الجمعة، اختتام عمليات ارادة النصر الخامسة التي استمرت خمسة ايام بهدف ملاحقة فلول تنظيم داعش الارهابي وتفتيش مناطق صحراء الأنبار وجنوب الطريق الدولي المحاذي لمحافظتي كربلاء المقدسة والنجف الاشرف وصولا الى الحدود السعودية.

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