المرجع المدرسي يدعو إلى الحكومة الى ايجاد حلول واقعية لساكني المناطق العشوائية

2019/09/20 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاء ذلك خلال كلمته يوم أمس، اليوم الخميس، في مكتبة بمدينة كربلاء المقدسة لجموع المؤمنين، حيث حذّر السيد المدرسي الساسة والمسؤولين، من الاغترار بالدنيا المقبِلة عليهم، فينسون ماضيهم ومستقبلهم من جهة ومسؤولياتهم من جهة أخرى، الأمر الذي يؤدي بالإنسان إلى "الإفساد في الأرض"، نتيجة طغيانه.وبيّن سماحته إلى أن الفرص المتوفرة للشعب العراقي اليوم، تعد مثالية لبناء بلدٍ مزدهر ومجتمع فاضل، داعياً إلى استغلال الامكانات الموفّرة من المال، والأمن، والحرية، واستثمار كل الطاقات الموجودة في الأمة لتجاوز الأزمات وحلّها، ومن أهمها أزمة السكن.وفي سياق الحديث عن مشكلة البناء في المناطق العشوائية، دعا المرجع المدرسي، الحكومة إلى إيجاد حلول واقعية لمشاكل ساكني هذه المناطق، مقدّماً جملةً من الحلول في هذا السبيل، أبرزها تفعيل الدولة لنظام المصارف العقارية، من خلال إتاحة الفرصة لإنشاء البنوك العقارية وعدم الاعتماد على بنك واحد لإدخال الأموال الاستثمارية الى البلد وبنائه.وفي الوقت ذاته، على الدولة أن تقوم بتوزيع الأراضي السكنية للمواطنين، حيث ينعم البلد بمساحاتٍ شاسعة، وليس على الدولة سوى التخطيط وتقديم البنى التحتية.وفي السياق ذاته دعا سماحته الحوزات العلمية والأوقاف، والمراقد المقدسة، والمؤسسات الخيرية في البلد، إلى أن تقوم بدورها في تخفيف معاناة من لا يملكون السكن الكريم، وهم من الطبقات المتعففة وعوائل الشهداء الكرام، وذلك من خلال بناء المساكن وتقديمها للمحتاجين ببدل إيجار رمزي بقصد التمليك.

انتهى.ص.هـ.ح.

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