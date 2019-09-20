2019/09/20 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر إعلام الحشد في بيان تلقى، موقع الحشد الشعبي، نسخة منه، أن "قوة من اللواء الرابع في الحشد الشعبي عثرت، اليوم، على صواريخ كاتيوشا في قرية يوسف جنوب بحيرة حمرين بمحافظة ديالى حيث كانت جاهزة لضرب الطرق الرئيسة لسير الوافدين إلى الإمام الحسين (عليه السلام) وتأدية زيارة الأربعين، فضلا عن هاون 60 ملم مع القذائف".وأضاف، أن" قوات اللواء الرابع في الحشد الشعبي مسيطرة على الوضع ومستمرة في عمليات الدهم والتفتيش والتأمين لمناطق محافظة ديالى".

انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى: الحشد الشعبي يعلن عن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف زوار الأربعينية ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى: الحشد الشعبي يعلن عن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف زوار الأربعينية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).