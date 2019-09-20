2019/09/20 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ كربلاء

أفاد

مصدر امني، اليوم الجمعة، بان سيارة انفجرت في مدخل سيطرة بغداد – كربلاء، ما ادى

الى مقتل الاشخاص الذين كانوا بداخلها.

وقال

المصدر إن “سيارة انفجرت في القطع الاول من سيطرة 54 مدخل كربلاء من جهة بغداد”.

واضاف

ان “الانفجار تسبب بمقتل الاشخاص الذين كانوا داخل العجلة”.

وتابع

انه “لغاية الان لم تتضح طبيعة الانفجار، ان كان عبارة عن عبوة ناسفة بداخل العجلة

او احتراق خزان وقودها”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

15

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى بانفجار سيارة في سيطرة 54 في كربلاء) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى بانفجار سيارة في سيطرة 54 في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).