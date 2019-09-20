أمريكا تخصص أكثر من 4 ملايين دولار لدعم المواقع الأثرية في العراق

2019/09/20 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

سفارة الولايات المتحدة في العراق، اليوم الجمعة، عن تقديم 4 ملايين دولار، خلال

العام الجاري، من أجل ترميم المواقع الأثرية في العراق.

وذكرت السفارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه ”في هذا العام فقط قمنا بتوفير دعم يصل إلى أكثر من 4 ملايين دولار من أجل ترميم وتجديد عدة مواقع أثرية، منها بوابة عشتار، ودير مار جرجس، وبوابة بادينان، ومعبد لالش وضريح النبي ناحوم وقلعة أربيل“.

وأضافت

أن ”مدير مكتب العلاقات العامة في السفارة الأمريكية جون كينكانون والملحق الثقافي

آرون سنايب زارا المتحف الوطني العراقي، والتقيا وزير الثقافة والسياحة والآثار

العراقي عبدالأمير الحمداني؛ لمناقشة دعمنا المستمر لحكومة العراق في جهودها

لحماية التراث المحلي والثقافي“.

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