الاعلام الامني يوضح انفجار كربلاء

2019/09/20 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خلية الإعلام الأمني============== انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل عجلة نوع "جمبي" قرب

السيطرة الرئيسي 54 مدخل مدينة كربلاء المقدسة، مما ادى

الى احتراق الاشخاص الذين كانوا بداخلها، وسنوافيكم التفاصيل

لاحقا.٢٠ أيــــــــــــــلول ٢٠١٩

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