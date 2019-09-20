قائد الجيش الإيراني يحذر

2019/09/20 | 21:05

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حذر القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، إسرائيل من الإقدام على أي تدخل في منطقة الخليج، مشيرا إلى أن إيران

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