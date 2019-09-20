تعرف على الحصيلة الاولية لانفجار كربلاء

2019/09/20 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - كربلاء

كشف مصدر مطلع عن الحصيلة الاولية لتفجير سيطرة 54 في محافظة كربلاء.

وقال المصدر لـ"العهد نيوز" اليوم الجمعة، ان "الانفجار اسفر عن استشهاد

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