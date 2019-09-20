الاعلام الامني: عبوة ناسفة انفجرت داخل عجلة في مدخل كربلاء

2019/09/20 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، عن انفجار عبوة ناسفة داخل عجلة في مدخل كربلاء، ومقتل من كان بداخلها.

وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل عجلة نوع "جمبي" انفجرت قرب السيطرة الرئيسية 54 مدخل مدينة كربلاء المقدسة".

واضافت "ما ادى الى احتراق الاشخاص الذين كانوا بداخلها، وسنوافيكم التفاصيل لاحقا".

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