انقاذ طفل من الغرق في ميسان

2019/09/20 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان/ الغد برس:

أعلنت شرطة حماية المنشآت في ميسان، اليوم الجمعة، عن انقاذ طفل من الغرق بعد مشاهدته من أحد المنتسبين.

وقالت الشرطة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "المرابطين في هدف جسر سدة العمارة، تمكنوا من انقاذ طفل صغير قبل لحظات من الغرق".

واضافت انه "ذلك تم بعد مشاهدة الحالة من قبل احد المنتسبين".

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