2019/09/20 | 21:14

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عاجل مصدر طبي: استشهاد وإصابة 14 شخصاً حرقاً بانفجار كربلاء

تأریخ التحریر: : 2019/9/20 21:00

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{كربلاء: الفرات نيوز} استشهد 8 اشاص واصيب 6 اشخاص حرقاً في انفجار كربلاء..



يتبع

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