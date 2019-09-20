2019/09/20 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضحت خلية الاعلام الأمني، طبيعة الانفجار في مدخل محافظة كربلاء.

وذكر بيان للخلية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل عجلة نوع {جمبي} قرب السيطرة الرئيسي 54 مدخل مدينة كربلاء المقدسة".وأضاف ان الانفجار "ادى الى احتراق الأشخاص الذين كانوا بداخل العجلة".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني يوضح انفجار كربلاء) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني يوضح انفجار كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).