المخرج نوزاد شيخاني المرشح لجائزة الأوسكار عن جمهورية العراق نموذجا يحتذى به 

2019/09/20 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنكال قامت وزارة الثقافة والسياحة والاثار العراقية ودائرة السينما والمسرح، إضافة الى لجنة فحص الأفلام السينمائية وعلى مراحل متفاوتة بترشيح فيلمين لجوائز الاوسكار عن جمهورية العراق هما الفيلم الروائي الطويل (تورن) من انتاج واخراج نوزاد شيخاني، والفيلم الروائي القصير (موصل 980) من اخراج علي محمد سعيد، وبما ان الأكاديمة التي تمنح …

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