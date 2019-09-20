عادل عبدالمهدي يتعهد للشركات الصينية بتأمين الظروف والفرص داخل العراق

2019/09/20 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أكد

رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، الجمعة، خلال أعمال مؤتمر التصنيع العالمي في

الصين على حاجة العراق الى زخم علاقاته الآسيوية المؤثرة والصينية بوجه خاص

بالاتجاه الذي يعيد للعراق دوره الحيوي الفاعل والمؤثر، “، داعياً “الشركات

الصينية والعالمية إلى الإسهام بنهضة العراق واعادة بناه التحتية”.

وجاء

في بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن

“رئيس مجلس الوزراء حضر (مؤتمر التصنيع العالمي ٢٠١٩) الذي بدأ أعماله اليوم في

مدينة خيفي الصينية كضيف شرف بدعوة من نظيره الصيني السيد لي كيشيانغ الى جانب

أعضاء الوفد العراقي من الوزراء والمحافظين والمستشارين”.

وأضاف

أنه “افتتح المؤتمر بكلمة للرئيس الصيني ألقاها بالنيابة عنه مستشار الدولة، تلتها

كلمة لرئيس عام الحزب الحاكم لمقاطعة خيفي الذي رحب في كلمته بحضور رئيس مجلس

وزراء العراق عادل عبدالمهدي”.

وألقى

رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان كلمة قال فيها إن “حاجة العراق اليوم أكثر من أي

وقت مضى الى زخم علاقاته الآسيوية المؤثرة والصينية بوجه خاص بالاتجاه الذي يعيد

للعراق دوره الحيوي الفاعل والمؤثر وإلى شعبه ألقه وحياته الكريمة” .

كما

اعلن خلال الكلمة “عن اللقاء الذي سيجمعه مع الرئيس الصيني وقيادات عليا حكومية

وحزبية”، داعياً “الشركات الصينية والعالمية إلى الإسهام بنهضة العراق واعادة بناه

التحتية، وتعهد بضمان تذليل العقبات من خلال لجنة مركزية لتأمين الظروف والفرص” .

وقبل

حضوره افتتاح المؤتمر اطلع رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان “على المعرض المقام في

مركز المؤتمرات بمرافقة مستشار الدولة السيد وانغ يونغ”.

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