احتراق اشخاص بانفجار عند مدخل لكربلاء

2019/09/20 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت خلية الاعلام الامني يوم الجمعة ان اشخاص احترقوا بانفجار داخل عجة في احدى مداخل مدينة كربلاء.

وقالت الخلية في بيان اليوم/ ان عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل عجلة نوع "جمبي" انفجرت قرب السيطرة الرئيسي 54 مدخل مدينة كربلاء ، مما ادى الى احتراق الاشخاص الذين كانوا بداخلها، من دون ذكر عدد الضحايا.

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