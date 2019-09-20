حصيلة اولية.. استشهاد واصابة 14 شخصا بتفجير كربلاء

2019/09/20 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر في وزارة الداخلية، الجمعة، بأن حصيلة التفجير الذي وقع عند مدخل محافظة كربلاء ارتفعت الى تسعة شهداء واربعة مصابين.

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