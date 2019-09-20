الإعلام الأمني: استشهاد مواطنين بانفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل عجلة قرب سيطرة مدخل مدينة كربلاء المقدسة

2019/09/20 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني ،مساء اليوم الجمعة، انفجار عبوة ناسفة قرب السيطرة 54 الواقعة في مدخل مدينة كربلاء المقدسة.

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