مراسلنا: انفجار عبوة داخل سيارة على طريق بغداد – كربلاء تسفر عن استشهاد 6 أشخاص

2019/09/20 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مراسلنا أنه، "لم يصدر أي تصريح من قيادة شرطة كربلاء ولكن هناك حديث عن انفجار عبوة داخل سيارة كيا في سيطرة م ٥٤ طريق بغداد".وأضاف، أن شهود عيان تحدثوا عن "انفجار عبوة داخل سيارة كيا عبرية قرب سيطرة م ٥٤ أسفرت عن استشهاد ٦ أشخاص من عائلة واحدة ومعهم أطفال".

انتهى.ص.هـ.ح.

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