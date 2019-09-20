عمليات الفرات الأوسط: احتراق العجلة بين حدود بابل وكربلاء غير معروف والتحقيقات جارية

2019/09/20 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الغزالي، إن "احتراق عجلة نوع باص كيا السبب مجهول ضمن قاطع المسيب (المنطقة بين حدود محافظة بابل وكربلاء) واحتمال أن يكون خزان الوقود.وأضاف أن "التحقيقات جارية من قبل خبراء المتفجرات والأدلة الجنائية بأسباب الحادث الذي أدى إلى وفاة عدد من المواطنين ونقل الجرحى إلى المستشفيات المختصة".انتهى.ص.هـ.ح.

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