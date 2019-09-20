2019/09/20 | 21:27

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القبض على الارهابي الذي وضع العبوة داخل عجلة شمالي كربلاء

الجمعة

20

أيلول

2019 :

09:12 pm

30

اعلن مصدر امني في وزارة الداخلية، الجمعة عن اللقاء القبض على

الإرهابي الذي وضع العبوة الناسفة التي انفجرت داخل عجلة شمالي

كربلاء.وقال المصدر ان احد الاشخاص قام بالركوب في العجلة من منطقة جرف النصر

الشارع العام باتجاه كربلاء.واضاف المصدر أن هذا الشخص قام

بالنزول من العجلة قبل السيطرة بمسافة ١كم وترك العبوة الناسفة داخل

العجلة، وانفجرت في مدخل بداية السيطرة 54".

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