الرئيس #مهدي المشاط يعلن عن مبادرة جديدة !

2019/09/20 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مبادرة الرئيس مهدي المشاط 1- أدعو جميع الفرقاء من مختلف أطراف الحرب إلى الانخراط الجاد في

مفاوضات جادة وحقيقية تفضي إلى مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أي طرف

من الأطراف، ونذكّر بأننا قد أطلقنا فكرة تشكيل فريق وطني مفتوح

العضوية للراغبين من المكونات المخدوعة بالعدوان الأجنبي حقناً للدم

اليمني وحرصاً على ما تبقى من أواصر الإخاء وتغليباً للمصالح

الوطنية العليا وأشد على يد الفريق في مواصلة ومضاعفة جهود التواصل

مع مختلف الأطراف اليمنية.2- نجدد العفو العام وندعو كل المخدوعين من أفراد وقيادات إلى

استغلال هذه الفرصة والعودة إلى حضن الوطن وجادة الصواب.3- نعلن عن وقف استهداف أراضي المملكة العربية السعودية بالطيران

المسير والصواريخ الباليستية والمجنحة وكافة أشكال الاستهداف وننتظر

رد التحية بمثلها أو أحسن منها في إعلان مماثل بوقف كل أشكال

الاستهداف والقصف الجوي لأراضينا اليمنية ونحتفظ لأنفسنا بحق الرد

في حال عدم الاستجابة لهذه المبادرة، ونؤكد بأن استمرار الحرب لن

يكون في مصلحة أحد بل قد يفضي إلى تطورات خطيرة لا نريدها أن تحدث

مع كوننا على يقين من أن ضررها الأكبر لن يكون علينا وإنما على دول

العدوان بالدرجة الأولى وبشكل أساسي ومباشر.4- ندعو دول العدوان وعلى نحو فوري إلى رفع الحظر عن مطار صنعاء

الدولي ووقف اعتراض السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة واحترام معاناة

الشعب اليمني، وقطعاً للذريعة المثارة حول إيرادات ميناء الحديدة

وحول ما يتوهمه تحالف العدوان من تهريب السلاح عبر الميناء نؤكد

استعدادنا لتوريد الإيرادات إلى فرع البنك المركزي، وندعو لقاء ذلك

إلى القيام بتغطية العجز وبما يحقق الوفاء بتسليم مرتبات الموظفين

في عموم محافظات الجمهورية اليمنية، كما ندعو آلية التحقق والتفتيش

التابعة للأمم المتحدة إلى الالتحاق بعملها في الميناء، ونذكّر

بأننا سبق وأن أصدرنا قرارات ومطالبات متكررة بذلك حرصاً منا على

السلام والتخفيف من معاناة الشعب.5- نؤكد أننا بتنفيذ هذه الإجراءات المتقدم ذكرها وضماً إلى ما سبق

من التنفيذ الأحادي لإعادة الانتشار من الموانئ الثلاثة تحت إشراف

الأمم المتحدة نكون قد نفذنا ما يقارب 90 % من التزاماتنا في اتفاق

ستوكهولم مع أن الطرف الآخر لم ينفذ إلى حد الآن سنتيمتر واحد من

التزاماته فإننا مع ذلك نرحب بالانتقال مباشرة إلى مفاوضات جادة في

ظل وقف تام لإطلاق النار تفضي إلى الحل السياسي الشامل .6- نوجه الجهات المعنية في فحص قضايا وملفات نزلاء سجون الجمهورية

اليمنية الواقعة في إطار سلطة المجلس الأعلى واطلاق سجناء الرأي وكل

سجين لم تثبت بحقه تهمة مالم يكونوا أسرى أو مسجونين على ذمة التورط

في جرائم تمس حقوق المواطنين أو متورطين في خيانة البلد، وندعو دول

العدوان إلى الكف عن عرقلة اطلاق الأسرى والانخراط بإيجابية في

عملية تبادل شامل وكامل لجميع الأسرى من الجانبين سواء دفعة واحدة

أو على مراحل.

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