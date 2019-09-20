“الفتح” يحذّر من افتتاح “عرعر”: سيكون “معبرا للإرهابيين والمخربين” الى العراق

2019/09/20 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى كريم عضو مجلس النواب عن ائتلاف “الفتح” بزعامة الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري يوم الخميس ضرورة تريث الحكومة الاتحادية في اعادة افتتاح منفذ “عرعر” الحدودي بين السعودية والعراق.

وقال عضو اللجنة كريم عليوي، انه “على الحكومة العراقية الحذر من اعادة افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية، فهذا المعبر، قد يكون معبراً للارهابيين والمخربين الى العراق”.

واضاف ان “الحكومة العراقية مطالبة بتأجيل افتتاح هذا المعبر، خصوصا ان الوضع في المنطقة متأزم جداً، وقد يتم استغلال هذا المعبر لضرب امن واستقرار العراق والعراقيين، ولهذا على بغداد الحذر من هذه الخطوة، التي قد تكون نتائجها لا تحمد عقباها”.

واتفق الجانبان السعودي والعراقي مؤخرا على بدء التشغيل التجاري التجريبي لمنفذ جديدة عرعر الحدودي في 15 تشرين الأول/أكتوبر القادم.

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