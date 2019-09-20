2019/09/20 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس كشف تقرير طبي صادم عن إيران، أن المتاجرين بأعضاء البشر في البلاد يجنون أموالا طائلة من خلال استغلال الأوضاع المزرية للفقراء وبعض مدمني المخدرات.وبحسب التقرير الصادر عن مجلس المقاومة الإيرانية المعارض، فإن بعض الوسطاء يتاجرون في أعضاء حيوية مثل الكبد والكلى ومقل العيون.ويستطيع الوسيط المتاجر في الأعضاء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحت وطأة الأزمة..



تجارة الأعضاء البشرية تنتعش في إيران وكالة خطوة برس.

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