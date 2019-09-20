افتتاح المقطع المغلق من طريق محمد القاسم للمرور السريع

2019/09/20 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد،اليوم الجمعة، افتتاح المقطع الثاني المغلق من طريق محمد القاسم للمرور السريع امام حركة السير والمرور والممتد من تقاطع الباب الشرقي وحتى تقاطع النهضة.

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