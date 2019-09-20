2019/09/20 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت شرطة محافظة ذي قار جنوب العراق يوم الجمعة بإلقاء القبض على شرطي اغتصب طفلا بعمر سبعة اعوام.

وقالت الشرطة في بيان اليوم انه بعد ان تلقت مديرية شرطة قضاء الدواية بلاغا من احد المواطنين مدعيا استدراج واغتصاب ابن شقيقته الطفل ( ح , ر , ح ) البالغ من العمر 7 اعوام من قبل جارهم المتهم ( ك , ح , ت ) يعمل بصفة شرطي , على الفور تم القبض على المتهم واحيل الى التحقيق.

واضاف البيان ان المحكمة قررت توقيفه استنادا لإحكام المادة 393 من قانون العقوبات العراقي لإكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقه .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطي يغتصب طفلا جنوب العراق والقوات الامنية تلقي القبض عليه) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطي يغتصب طفلا جنوب العراق والقوات الامنية تلقي القبض عليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).