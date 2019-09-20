2019/09/20 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، الجمعة، عن وصول قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية إلى الحدود الفاصلة بين السعودية والأردن، فيما أكد تأمين الصحراء الفاصلة بين كربلاء المقدسة والأنبار.وقال مصلح في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، إن "عملية ارادة نصر بمرحلتها الخامسة تمكنت من تأمين الخط الدولي والمناطق المحيطة به وكذلك الحدود العراقية ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصلح: إرادة النصر الخامسة وصلت للحدود السعودية الأردنية وأمنت صحراء كربلاء – الأنبار) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصلح: إرادة النصر الخامسة وصلت للحدود السعودية الأردنية وأمنت صحراء كربلاء – الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).