2019/09/20 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حسن فدعم: حكومة إقليم كردستان تحاول كسب الوقت والمماطلة في تنفيذ الالتزامات القانونية والدستورية فيما يخص تقاسم الثروات والملف النفط) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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