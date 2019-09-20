هزة ارضية في مصر

2019/09/20 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن رصد محطات الشبكة القومية لهزة أرضية وقعت عصر اليوم، شرق القاهرة دون حدوث أي خسائر.

وذكر المعهد

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